S’abonner au mag
  • CAN 2025
  • Gr. F
  • Mozambique-Cameroun (1-2)

Le Cameroun assure contre le Mozambique

QB
Le Cameroun assure contre le Mozambique

Mozambique 1-2 Cameroun

Buts : Catamo (23e) // Néné CSC (28e), Kofane (55e)

Si proche, si loin…

Le Cameroun a longtemps pensé pouvoir finir en tête du groupe F mais malgré sa victoire face au Mozambique (1-2), il devra se contenter de la deuxième place, la faute au réveil tardif des Éléphants. Le Mozambique a virtuellement pris les commandes du groupe grâce au pied gauche de Geny Catamo, qui a dégainé aux vingt mètres (1-0, 23e). Pas pour longtemps cependant : après un ballon repoussé par le poteau, son coéquipier Néné a mis le ballon dans ses propres filets de façon assez improbable, sous la pression de Frank Magri (1-1, 28e).

Christian Kofane a envoyé un missile sous la barre pour mettre les Lions indomptable sur les bons rails (1-2, 55e), mais le Cameroun n’a pas su enchaîner les buts pour se mettre à l’abri d’une victoire ivoirienne. La bande de Bryan Mbeumo affrontera l’Afrique du Sud au prochain tour, tandis que le Mozambique, qualifié en tant que troisième du groupe, tentera de créer l’exploit face au Nigeria pour ce qui sera le premier match à élimination directe de son histoire à la CAN.

Le mambo a eu son heure, pourquoi pas les Mambas ?

Top 50 : les plus grandes sélections africaines de l’histoire (5e et 4e)

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
11
Revivez Côte d'Ivoire-Cameroun (1-1)
  • Can 2025
  • Gr.F
  • Côte d'Ivoire-Cameroun
Revivez Côte d'Ivoire-Cameroun (1-1)

Revivez Côte d'Ivoire-Cameroun (1-1)

Revivez Côte d'Ivoire-Cameroun (1-1)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

2025 aura-t-elle été une bonne année de foot ?

Oui
Non
Fin Dans 13h
129
74

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!