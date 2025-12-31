Le Cameroun assure contre le Mozambique

Mozambique 1-2 Cameroun

Buts : Catamo (23e) // Néné CSC (28e), Kofane (55e)

Si proche, si loin…

Le Cameroun a longtemps pensé pouvoir finir en tête du groupe F mais malgré sa victoire face au Mozambique (1-2), il devra se contenter de la deuxième place, la faute au réveil tardif des Éléphants. Le Mozambique a virtuellement pris les commandes du groupe grâce au pied gauche de Geny Catamo, qui a dégainé aux vingt mètres (1-0, 23e). Pas pour longtemps cependant : après un ballon repoussé par le poteau, son coéquipier Néné a mis le ballon dans ses propres filets de façon assez improbable, sous la pression de Frank Magri (1-1, 28e).

Christian Kofane a envoyé un missile sous la barre pour mettre les Lions indomptable sur les bons rails (1-2, 55e), mais le Cameroun n’a pas su enchaîner les buts pour se mettre à l’abri d’une victoire ivoirienne. La bande de Bryan Mbeumo affrontera l’Afrique du Sud au prochain tour, tandis que le Mozambique, qualifié en tant que troisième du groupe, tentera de créer l’exploit face au Nigeria pour ce qui sera le premier match à élimination directe de son histoire à la CAN.

Le mambo a eu son heure, pourquoi pas les Mambas ?

