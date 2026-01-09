Le Maroc éteint progressivement le Cameroun

En maîtrise (presque) totale, le Maroc a éliminé le Cameroun de sa Coupe d’Afrique des nations en quarts de finale du tournoi. Brahim Díaz a ouvert le score en première période, Ismael Saibari a signé le break en seconde et les Lions indomptables n’ont jamais su réagir. Ceux de l’Atlas, eux, sont qualifiés pour le dernier carré de la compétition.

Cameroun 0-2 Maroc

Buts : Díaz (26e) et Saibari (74e)

Un en ouverture de la compétition contre les Comores. Un lors de la deuxième journée de poules face au Mali. Un à l’occasion de l’ultime match de groupe devant la Zambie. Un en huitièmes de finale aux dépens de la Tanzanie. Et un en quarts pour éliminer le Cameroun, évidemment ! Depuis le début de la Coupe d’Afrique des nations 2025, Brahim Díaz avait marqué à toutes les rencontres. Alors, le joueur du Real Madrid a continué sur sa lancée ce vendredi soir avec une réalisation inscrite avant la demi-heure de jeu et a qualifié son équipe pour le dernier carré du tournoi. Rien de bien surprenant, en définitive : supérieurs aux Lions (in)domptables, ceux de l’Atlas ont assez tranquillement maîtrisé leurs adversaires et ont rarement tremblé. C’est ça, le talent couplé au sang-froid.

Baleba peu inspiré, les Lions indomptables timorés

Quasiment immédiatement, les choses se gâtent pour le malheureux Cameroun. Car au bout de treize petites minutes, Junior Tchamadeu se blesse et doit céder sa place à Eric Junior Dina Ebimbe malgré sa tolérance à la souffrance. Il n’en faut pas davantage au Maroc pour prendre l’ascendant psychologique, qui se concrétise logiquement par l’ouverture du score signée Brahim Díaz… du ventre, à la suite d’un corner d’Achraf Hakimi et d’un coup de casque d’Ayoub El Kaabi. Rien de tel pour faire perdre encore plus confiance à l’outsider, qui ne montre presque rien offensivement et qui ne peut pour une fois pas compter sur un Carlos Baleba pas vraiment inspiré. Tout le contraire du favori, qui semble hyperserein et qui voit notamment El-Kaabi louper les cages d’une frappe non cadrée.

Saibari éteint la lumière

Reste qu’il n’y a qu’un seul but d’écart et que le Maroc a donc peu de marge, sur le papier en tout cas. Le suspense demeure ainsi présent, sans que le Cameroun n’accélère pour autant au retour des vestiaires (même si quelques situations dans la surface de réparation laissent entrevoir la possibilité d’un éventuel penalty). À l’inverse, l’organisateur de l’épreuve cherche le break : la tête d’Ez Abde passe au-dessus sur un nouveau coup de pied arrêté de Hakimi, les partenaires de Devis Epassy sauvent leur camp comme ils peuvent sous le nez de Bilal El Khannouss, alors que Georges-Kévin Nkoudou est trop court sur une transmission de Bryan Mbeumo à l’autre bout du terrain. Finalement, c’est Ismael Saibari qui tue la partie au second poteau. Rangé, plié : le pays hôte aura sûrement plus de difficulté à passer le tour suivant (ce sera contre le Nigeria ou contre l’Algérie), mais il est bel et bien là.

🇲🇦 Brahim Diaz qui ouvre le score pour le Maroc après un corner d'Achraf Hakimi et une tête d'Ayoub El Kaabi !! C'est son 5ème but en 5 matchs ! pic.twitter.com/JK5GIBVt7T — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 9, 2026

Cameroun (3-5-2) : Epassy – Malone, Kotto, Tolo – Tchamadeu (Ebimbe, 24e; N’Koudou, 58e), Ebong, Baleba (Onana, 77e), Namaso (Magri, 77e), Nagida – Mbeumo, Kofane (Eyong, 77e). Entraîneur : Pagou.

Maroc (4-3-3) : Bounou – Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui – El Aynaoui, El Khannouss (Amrabat, 67e), Saibari (Targhalline, 86e) – Díaz (Igamane, 89e), El Kaabi (En-Nesyri, 67e), Abde (Rahimi, 86e). Entraîneur : Regragui.

