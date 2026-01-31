Naples enfonce la Fiorentina et se remet la tête à l’endroit

Naples 2-1 Fiorentina

Buts : Vergara (11e) et Gutiérrez (49e) pour le Napoli // Solomon (57e) pour la Fio

Naples a connu une dernière semaine très compliquée, avec une cuisante défaite face à la Juve en championnat puis un revers frustrant contre Chelsea, scellant son élimination de la C1. Il fallait donc se rassurer en Serie A. Chose faite pour la bande d’Antonio Conte, gagnante d’une Fiorentina toujours autant dans le mal cette saison (2-1).

L’aile droite, point fort des vainqueurs

La solution est venue du côté droit pour le Napoli, avec deux réalisations signées Antonio Vergara puis Miguel Gutiérrez. Après trois longues rencontres sans succès, les Napolitains (3es) renouent avec le succès et recollent au duo milanais en tête. En revanche, ça commence vraiment à sentir mauvais pour le club de Florence, qui reste sur trois défaites toutes compétitions confondues et pointe à une inquiétante 18e place, synonyme en l’état de relégation.

Peur sur Florence.

Bologne choque le Napoli, la Fiorentina reste lanterne rouge