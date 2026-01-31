S’abonner au mag
  • Serie A
  • J23
  • Naples-Fiorentina (2-1)

Naples enfonce la Fiorentina et se remet la tête à l’endroit

TJ
Naples enfonce la Fiorentina et se remet la tête à l’endroit

  Naples 2-1 Fiorentina

Buts : Vergara (11e) et Gutiérrez (49e) pour le Napoli // Solomon (57e) pour la Fio

Naples a connu une dernière semaine très compliquée, avec une cuisante défaite face à la Juve en championnat puis un revers frustrant contre Chelsea, scellant son élimination de la C1. Il fallait donc se rassurer en Serie A. Chose faite pour la bande d’Antonio Conte, gagnante d’une Fiorentina toujours autant dans le mal cette saison (2-1).

L’aile droite, point fort des vainqueurs

La solution est venue du côté droit pour le Napoli, avec deux réalisations signées Antonio Vergara puis Miguel Gutiérrez. Après trois longues rencontres sans succès, les Napolitains (3es) renouent avec le succès et recollent au duo milanais en tête. En revanche, ça commence vraiment à sentir mauvais pour le club de Florence, qui reste sur trois défaites toutes compétitions confondues et pointe à une inquiétante 18e place, synonyme en l’état de relégation.

Peur sur Florence.

Bologne choque le Napoli, la Fiorentina reste lanterne rouge

TJ

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
103
181
22
Revivez Paris FC-Marseille (2-2)
Revivez Paris FC-Marseille (2-2)

Revivez Paris FC-Marseille (2-2)

Revivez Paris FC-Marseille (2-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!