Une procédure disciplinaire ouverte contre Pedro Neto

Réactions
T’es pas Neto, Pedro… Au lendemain de la victoire du Paris Saint-Germain face à Chelsea, Pedro Neto pourrait être rattrapé pour comportement antisportif. En fin de match, l’ailier pressé de jouer une touche, a bousculé un jeune ramasseur de balle. L’UEFA va ouvrir une procédure disciplinaire.

Le Portugais, bien conscient de sa faute, s’en était immédiatement expliqué : « Je veux m’excuser auprès du ramasseur de balles, je lui ai déjà parlé. On perdait à ce moment-là, avec les émotions en cours de match, je voulais prendre la balle, la récupérer rapidement, et je l’ai un peu poussé… »

Pas de match retour ?

Malgré ses excuses, l’instance a annoncé via un communiqué qu’une « procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du joueur de Chelsea Pedro Lomba Neto pour comportement antisportif, conformément à l’article 15 du Règlement disciplinaire de l’UEFA. Les instances disciplinaires de l’UEFA rendront leur décision dans les meilleurs délais. » Le numéro 7 des Blues risque un match de suspension et pourrait donc manquer le match retour mardi prochain à Stamford Bridge, si l’UEFA se prononce entre-temps.

Le come-back commence mal.

Pedro Neto offre des excuses et un cadeau au ramasseur de balles

AR

