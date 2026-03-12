La Suède prolonge son sélectionneur avant les barrages

Le contrat de confiance. Arrivé à la tête de l’équipe nationale de Suède en octobre 2025, Graham Potter a déjà prolongé son contrat jusqu’en 2030. C’est ce qu’annonce sa fédération ce jeudi.

Les barrages du Mondial en ligne de mire

Graham Potter a débarqué chez les Blågult à la toute fin d’une campagne des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 décevante. Malgré une lourde défaite en Suisse (4-1) et un match nul face à la Slovaquie (1-1), Potter et les siens peuvent encore se qualifier pour la phase finale du Mondial en Amérique du Nord, via les barrages. La Suède devra disposer de l’Ukraine (26 mars) dans un premier temps, avant d’éliminer le vainqueur du duel entre la Pologne et l’Albanie (31 mars).

Un nouveau tour de magie réalisé par un Potter ?

