Le Danemark pas encore qualifié, la Suisse est presque au Mondial

AL
Quelle soirée de dingue !

Qui a dit que les trêves internationales ne pouvaient pas être passionnantes ? C’était en tout cas un drôle de samedi soir sur les pelouses européennes, où on cherchait ici et là à valider les derniers billets pour le prochain Mondial. À l’image du Danemark, qui recevait une Biélorussie déjà éliminée, mais qui s’est pris les pieds dans le tapis (2-2). Mikkel Damsgaard avait pourtant rapidement ouvert le score, mais les Biélorusses ont retourné la situation en trois minutes chrono en seconde période, à la surprise générale. Gustav Isaksen a remis les Danois à hauteur à dix minutes du terme, mais cela reste insuffisant pour se qualifier pour la Coupe du monde. Tout se jouera mardi soir, avec la nation de Pierre-Emile Højbjerg obligée de ne pas perdre en Écosse pour conserver sa première place du groupe.

L’Écosse, justement, aurait même pu passer première dès ce soir si elle était venue à bout de la Grèce. Mais celle-ci s’est d’abord offert une promenade de santé, menant 3-0 assez tranquillement avant de céder à la panique et de voir les Écossais inscrire deux buts coup sur coup et de pousser toute la fin de match (3-2). Sans succès, et il faudra donc assurer mardi soir pour filer aux États-Unis. Ce sera les barrages en cas de nul ou de défaite.

Il n’y aura pas de miracle pour la Suède, bloquée à un point en cinq matchs et qui n’ira donc pas au Mondial. Largement supérieure, la Suisse a croqué des Suédois privés de Viktor Gyökeres (4-1) et quasiment assuré sa place à la Coupe du monde. Il restera un dernier match mardi, face au Kosovo, dans lequel la Suisse devra éviter une défaite 6-0 face au Kosovo. Celui-ci s’est brillamment imposé sur la pelouse de la Slovénie (0-2) – avec notamment un but contre son camp assez fou – et s’est par la même occasion assuré au moins une place de barragiste.

Logique respectée, en revanche, dans le duel entre Bosnie et Roumanie (3-1). Grâce notamment à un but de l’éternel Edin Džeko, les Bosniens ont eux aussi assuré dans le pire des cas les barrages, mais ils auront surtout une finale à jouer mardi face à l’Autriche. La Bosnie aura besoin d’une victoire pour aller au Mondial, sinon ce sera l’Autriche.

  Slovénie 0-2 Kosovo

Buts : Asllani (6e) et Karničnik CSC (64e) pour le Kosovo

Exclusion : Stojanović (53e) pour la Slovénie

  Bosnie 3-1 Roumanie

Buts : Džeko (49e), Bajraktarevic (80e) et Tabakovic (90e+3) pour la Bosnie // Birligea (17e) pour la Roumanie

Exclusion : Dragus (67e) pour la Roumanie

  Danemark 2-2 Biélorussie

Buts : Damsgaard (11e) et Isaksen (79e) // Gromyko (62e) et Demchenko (65e) pour la Biélorussie

  Grèce 3-2 Écosse

Buts : Bakasetas (7e), Karetsas (57e) et Tzolis (63e) pour la Grèce // Doak (65e) et Christie (70e) pour l’Écosse

Exclusion : Bakasetas (84e) pour la Grèce

  Suisse 4-1 Suède

Buts : Embolo (12e), Xhaka (60e, SP), Ndoye (75e) et Manzambi (90e+4) pour la Suisse // Nygren (33e) pour la Suède

Les Bleuets limitent la casse en Suisse

