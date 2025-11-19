- Mondial 2026
Les supporters écossais annoncent la couleur pour le Mondial
Les kilts seront de sortie.
Au terme d’un match complètement fou, l’Ecosse s’est qualifiée pour la Coupe du monde en retournant le Danemark (4-2), devant un public en feu à Hampden Park. Dès la fin de la rencontre, les supporters de la Tartan Army ont déjà fait une promesse : il faudra compter sur eux à la Coupe du monde l’été prochain : « Les pubs américains ne vont pas savoir ce qui leur arrive, a annoncé joyeusemment Iain Emerson, chef des supporters écossais, au média The Sun. D’ici le début du tournoi, tout le pays sera en liesse. »
La dernière fois, c’était en 1998
Qualifiés pour la première fois depuis 1998 et la Coupe du monde en France, les joueurs écossais ont « rendu extrêmement fiers » leurs supporters. « La Coupe du monde marquera le grand retour de la Tartan Army, a conclu Iain Emerson. J’espère qu’ils vont prévoir des réserves de bières supplémentaires. »
Whether this is your first since ’98, or your first ever – enjoy this moment Scotland supporters 🙌 This one’s for you 🏴#SCODEN pic.twitter.com/KvMZHtftGy— Scotland National Team (@ScotlandNT) November 18, 2025
Une vision partagée par le capitaine de la sélection, Andrew Robertson : « C’était l’un des matchs les plus fous de l’histoire du football, mais on va à la Coupe du monde. On ne meurt jamais », a lancé le latéral de Liverpool.
Préparez les cornemuses.Andy Robertson dédie la qualif écossaise à Diogo Jota
