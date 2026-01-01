Mateta n'aura pas suffi pour Palace contre Fulham

Crystal Palace 1-1 Fulham

Buts : Mateta (39e) pour les Eagles // Cairney (80e) pour les Cottagers

Meilleur buteur de l’année.

Muet en décembre, Jean-Philippe Mateta a profité de l’arrivée du mois de janvier pour retrouver le chemin des filets contre Fulham. Insuffisant toutefois pour voir les Eagles renouer avec la victoire (1-1). Un nul qui englue les deux équipes dans le ventre mou de Premier League.

Jean-Philippe Mateta retrouve le chemin du but ⚽️ L'attaquant international tricolore n'avait plus marqué en Premier League depuis le 30 novembre 🔥#CRYFUL | #PremierLeague pic.twitter.com/BTOMbKdJ0E — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 1, 2026

La lumière était pourtant venue d’un coup de casque de l’attaquant de l’équipe de France, parfaitement mis sur orbite par un centre de Nathaniel Clyne à quelque minutes de la pause (1-0, 39e). Incapable de s’imposer depuis le 7 décembre, Palace ne parvient cependant pas à conserver cet avance jusqu’au bout. La faute à une belle frappe de Tom Cairney depuis l’entrée de la surface, en guise de conclusion d’une belle action collective des visiteurs (1-1, 80e).

Un partout, balle au centre et déception des deux côtés.

