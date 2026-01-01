S’abonner au mag
Mateta n'aura pas suffi pour Palace contre Fulham

  Crystal Palace 1-1 Fulham

Buts : Mateta (39e) pour les Eagles // Cairney (80e) pour les Cottagers

Meilleur buteur de l’année.

Muet en décembre, Jean-Philippe Mateta a profité de l’arrivée du mois de janvier pour retrouver le chemin des filets contre Fulham. Insuffisant toutefois pour voir les Eagles renouer avec la victoire (1-1). Un nul qui englue les deux équipes dans le ventre mou de Premier League.

La lumière était pourtant venue d’un coup de casque de l’attaquant de l’équipe de France, parfaitement mis sur orbite par un centre de Nathaniel Clyne à quelque minutes de la pause (1-0, 39e). Incapable de s’imposer depuis le 7 décembre, Palace ne parvient cependant pas à conserver cet avance jusqu’au bout. La faute à une belle frappe de Tom Cairney depuis l’entrée de la surface, en guise de conclusion d’une belle action collective des visiteurs (1-1, 80e).

Un partout, balle au centre et déception des deux côtés.

Arsenal redoutable, United patine et les Wolves en galère

