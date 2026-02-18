Lionel Messi au centre des élections au Barça

On grappille des voix comme on peut. Candidat à la présidence du FC Barcelone, dont les élections se tiennent le 15 mars prochain, Marc Ciria a décidé de mettre le paquet.

Comme il le montre sur ses réseaux sociaux, le candidat a déployé une immense publicité sur un immeuble de Barcelone. On y voit Lionel Messi brandissant son maillot numéro 10, à côté du texte « Au plaisir de vous revoir ». Une référence à la précédente campagne de Joan Laporta, actuel président et grand favori du scrutin : en 2020, ce dernier avait affiché son portrait sur un immeuble entier de Madrid, l’accompagnant du même slogan.

Ganes de tornar-te a veure ❤️

Ciria veut le retour de Messi pour doper les finances du Barça

Par ce coup médiatique, Marc Ciria espère mettre la lumière sur son principal argument de campagne (ce qui fonctionne visiblement, puisqu’on en parle) : un retour de Lionel Messi à Barcelone. En novembre dernier, il s’était ainsi déjà exprimé sur le sujet à l’occasion d’une conférence de presse : « Quand une légende s’en va et que tout le monde la croyait définitivement perdue, son retour génère des revenus bien plus importants grâce à l’effet de nouveauté. »

« C’est comme lors de la reformation d’Oasis [annoncée en août 2024, NDLR] : leurs gains ont triplé par rapport à l’époque où le groupe était encore ensemble », poursuivait l’homme d’affaires, qui estime qu’un retour de la Pulga permettrait une croissance de la valeur du Barça de 15 à 20%. Ciria a par ailleurs affirmé ce mercredi auprès de Cadena SER que le principal intéressé était au courant du projet et souhaitait « panser la blessure émotionnelle » provoquée par son départ.

On n’avait pas dit que le retour romantique de Messi, c’était pour Newell’s ?

