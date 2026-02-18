Affaire Prestianni-Vinícius : la légende de Benfica Luisão s’indigne

Pas de quartier, pas de pitié pour le racisme, et ce peu importe le maillot. Luisão, légende du Benfica Lisbonne, a fermement dénoncé les possibles propos racistes tenus par Gianluca Prestianni, dénoncés par Vinícius Junior lors du barrage aller de Ligue des champions opposant le Benfica Lisbonne au Real Madrid (0-1).

Il faut être « digne » de porter le maillot de Benfica

L’ex-défenseur a pris la défense de son compatriote via Instagram. « Ce maillot est très grand, j’aime le Benfica comme une seconde peau, a-t-il partagé. Il faut être digne pour porter cette tunique sacrée. Ce texte (celui de Prestianni niant en bloc les faits, NDLR) est pire parce que c’est un mensonge. Le football se gagne à la force des poings, dans la lutte. C’était un acte raciste et j’en ai honte. »

Luisão, capitão histórico do Benfica: "Foi ato racista sim" pic.twitter.com/ozl4q2Ls5W — Cabine Desportiva (@CabineSport) February 18, 2026

Si Prestianni a reçu le soutien de son club qui a tenté de mettre les choses au clair à travers une vidéo plus que douteuse, la fédération brésilienne s’est empressée de se manifester aux côtés de l’attaquant auriverde.

Ses coéquipiers Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni ainsi que l’ex-Bleu Thierry Henry ont également pris la parole pour condamner les mots de l’Argentin de 20 ans dénoncés par Vinícius. De son côté, l’UEFA a ouvert une enquête, alors que le numéro 25 du Benfica pourrait être suspendu plusieurs matchs en cas de propos racistes avérés.

