Que risque Gianluca Prestianni si ses propos envers Vinícius s’avéraient racistes ?

Il aurait dû avoir sa langue dans sa poche. Gianluca Prestianni pourrait être sanctionné plusieurs matchs. L’article 14 du règlement de l’UEFA, relatif au racisme et autres comportements discriminatoires et à la propagande, est très clair à ce sujet : « Toute personne […] qui porte atteinte à la dignité d’une personne pour quelque motif que ce soit, notamment sa couleur de peau, sa religion ou son origine ethnique, sera passible d’une suspension d’au moins dix matchs pour une durée déterminée, ou de toute autre sanction appropriée. »

Ce mardi soir, lors de la victoire du Real Madrid face à Benfica en barrage aller de Ligue des champions, l’Argentin Gianluca Prestianni a été accusé par Vinícius d’avoir proféré des propos racistes à son encontre. « Mono, Mono ! » (singe en espagnol), c’est ce qu’a entendu l’ailier du Real Madrid. Il s’en est directement plaint auprès de l’arbitre, François Letexier, qui a dans la foulée activé le protocole antiracisme de l’UEFA.

Qui aura le dernier mot ?

Après le match, tous les acteurs de cette rencontre se sont exprimés sur l’incident, que ce soient Mbappé, Benfica, Mourinho… mais aussi Thierry Henry et la fédération brésilienne. Vinícius a communiqué sur la phase alors que Prestianni, qui doit désormais sa célébrité à cette affaire plutôt qu’à sa carrière footballistique, nie toute accusation de racisme.

Une enquête a été lancée par l’UEFA mais, soyons honnêtes, il va être difficile de prouver explicitement les propos de l’Argentin, puisque ce dernier cachait sa bouche avec son maillot.

L'UEFA ouvre une enquête après les accusations de Vinícius contre Prestianni

