S’abonner au mag
  • C1
  • Barrages
  • Monaco-PSG (2-3)

Voici pourquoi le PSG ne peut pas se passer de Désiré Doué

EA
Voici pourquoi le PSG ne peut pas se passer de Désiré Doué

On peut être perso, et le faire pour le bien de l’équipe. Auteur d’un match plus que moyen, voire mauvais, avec le PSG contre Rennes, Désiré Doué avait été indirectement critiqué par Dembélé et Vitinha de jouer un peu trop pour sa pomme, au point de commencer le match de Ligue des champions contre Monaco sur le banc.

Mais une statistique a dû pousser Luis Enrique à ne pas se priver trop longtemps de son jeune attaquant, lancé sur le pré à la 27e minute, au moment de la blessure d’Ousmane Dembélé et lorsque Paris était dans l’impasse (mené 2-0). Ce chiffre est sans équivoque : à chaque fois que Désiré Doué a marqué pour le PSG, son club a gagné. 20 rencontres : 24 buts, 20 victoires, 0 nul, 0 défaite, comme l’a recensé le compte toujours pertinent Statsdufoot.

Les hommes mentent mais pas les chiffres

Cette saison, le joueur de 20 ans a joué 23 matchs avec le club de la capitale. Il a marqué huit fois et donné cinq passes décisives, avec la victoire à la clé à chaque fois, évidemment. Alors quand Doué a fait trembler les filets, les Parisiens pouvaient déjà savoir que la rencontre allait basculer. Bingo : la réduction du score a précédé une nouvelle action décisive (frappe repoussée sur Hakimi, buteur sur l’égalisation) et un doublé pour prendre l’avantage dans ce barrage.

Autre statistique : quand Wout Faes joue, son équipe perd souvent.

Mais qu’est-ce qui cloche entre le PSG et les penaltys ?

EA

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

23
Revivez Monaco - PSG (2-3)
Revivez Monaco - PSG (2-3)

Revivez Monaco - PSG (2-3)

Revivez Monaco - PSG (2-3)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.