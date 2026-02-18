Voici pourquoi le PSG ne peut pas se passer de Désiré Doué

On peut être perso, et le faire pour le bien de l’équipe. Auteur d’un match plus que moyen, voire mauvais, avec le PSG contre Rennes, Désiré Doué avait été indirectement critiqué par Dembélé et Vitinha de jouer un peu trop pour sa pomme, au point de commencer le match de Ligue des champions contre Monaco sur le banc.

Mais une statistique a dû pousser Luis Enrique à ne pas se priver trop longtemps de son jeune attaquant, lancé sur le pré à la 27e minute, au moment de la blessure d’Ousmane Dembélé et lorsque Paris était dans l’impasse (mené 2-0). Ce chiffre est sans équivoque : à chaque fois que Désiré Doué a marqué pour le PSG, son club a gagné. 20 rencontres : 24 buts, 20 victoires, 0 nul, 0 défaite, comme l’a recensé le compte toujours pertinent Statsdufoot.

Bilan du @PSG_inside lorsque Désiré Doué a été buteur en compétition officielle : - 20 victoires - 0 nul - 0 défaite #ASMPSG — Stats Foot (@Statsdufoot) February 17, 2026

Les hommes mentent mais pas les chiffres

Cette saison, le joueur de 20 ans a joué 23 matchs avec le club de la capitale. Il a marqué huit fois et donné cinq passes décisives, avec la victoire à la clé à chaque fois, évidemment. Alors quand Doué a fait trembler les filets, les Parisiens pouvaient déjà savoir que la rencontre allait basculer. Bingo : la réduction du score a précédé une nouvelle action décisive (frappe repoussée sur Hakimi, buteur sur l’égalisation) et un doublé pour prendre l’avantage dans ce barrage.

LE PSG REMONTE SON RETARD DE 2 BUTS ET ÉGALISE FACE À MONACO 😳 Et tout ça en moins de 45 minutes 🫠#ASMPSG | #UCL pic.twitter.com/Dkhjz7gvQc — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 17, 2026

Autre statistique : quand Wout Faes joue, son équipe perd souvent.

