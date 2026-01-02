Christian Benteke quitte la MLS pour un nouveau championnat

Prochaine mission : le titre de champion aux EAU ?

Après trois ans et demi passés au DC United, Christian Benteke rejoint les Émirats arabes unis et s’engage avec Al-Wahda. L’ancien international belge arrive libre de tout contrat après la fin de son aventure aux États-Unis et a signé un contrat d’un an et demi avec le club d’Abou Dabi.

Benteke a retrouvé des couleurs aux États-Unis

Après son passage décevant à Liverpool, Benteke a retrouvé le chemin du succès en MLS. Lors de la dernière saison, il a inscrit 9 buts en 25 matchs et délivré 3 passes décisives. À Abou Dabi, Benteke retrouvera l’entraîneur portugais Dimas Teixeira, qui, comme le Belge, a autrefois porté les couleurs du Standard de Liège en tant que joueur.

Changement de décor.

