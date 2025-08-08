Dušan Tadić s’envole vers les Émirats arabes unis

Dernier train pour Dušan ?

Libre après deux saisons à Fenerbahçe, Dušan Tadić s’est engagé ce vendredi avec club émirati d’Al-Wahda. À 37 ans, l’attaquant serbe ne souhaitait pas encore faire ses adieux au football (ni à ses salaires) et devrait encore apparaître sur les terrains le temps d’une saison. On se rappelle évidemment Dušan Tadić comme l’un des tauliers de l’Ajax Amsterdam en 2019. Aux côtés de jeunes talents Frenkie de Jong, David Neres ou Matthijs de Ligt, l’expérience du Serbe avait grandement contribué à la réussite de son équipe en Ligue des champions, jusqu’à la fatidique demi-finale contre Tottenham.

انتهى الانتظار 😉! دوسان تاديتش وحداوي 🟤.#WHDFC pic.twitter.com/G9KFHXqI0w — AlWahda FC نادي الوحدة (@AlWahdaFCC) August 8, 2025

L’ancien capitaine de la sélection serbe avait réalisé une performance historique contre le triple champion d’Europe en titre lors du huitième de finale retour contre le Real Madrid (1-4). Une frappe qui vient nettoyer la lucarne, deux passes décisives et des dribbles de grandes classes : l’esprit de Zidane était de retour au Bernabéu, mais il portait le maillot de l’Ajax.

À plus, l’artiste.

