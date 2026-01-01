S’abonner au mag
  • Premier League
  • J19
  • Brentford-Tottenham (0-0)

Tottenham et Brentford s’ennuient ensemble

TB
Tottenham et Brentford s’ennuient ensemble

  Brentford 0-0 Tottenham

L’année démarre sur les chapeaux de roues (non).

Dans une rencontre qui aura eu toutes les peines du monde à s’emballer, Tottenham et Brentford se quittent bons amis (0-0), sans vraiment avoir diverti leurs supporters respectifs. Le constat aurait pu être totalement différent si Kevin Schade n’avait pas été en position illicite au moment d’ouvrir le score pour les locaux après seulement quelques minutes de jeu. Mais malgré la frustration de l’ailier allemand, plus rien ne viendra débloquer la situation.

Deux malheureux tirs cadrés de chaque côté, aucun véritablement dangereux : les fans présents au Community Stadium auront vite fait d’oublier le spectacle auquel ils ont assisté. Les entrées des Frenchies Randal Kolo Muani et Mathys Tel pour tenter de dynamiser l’attaque des Spurs n’y change pas grand-chose. Chaque protagoniste repart donc avec un petit point dans ses valises et laisse filer une chance de se rapprocher des places qualificatives pour les compétitions européennes la saison prochaine.

Vous avez vraiment dit meilleur championnat du monde ?

Tottenham a trouvé le successeur d’Ange Postecoglou

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Logo de l'équipe Brentford
19th August 2023; Tottenham Hotspur Stadium, London, England; Premier League Football, Tottenham Hotspur versus Manchester United; Richarlison of Tottenham Hotspur - Photo by Icon sport
19th August 2023; Tottenham Hotspur Stadium, London, England; Premier League Football, Tottenham Hotspur versus Manchester United; Richarlison of Tottenham Hotspur - Photo by Icon sport
  • Paris sportifs
Pronostic Tottenham Brentford : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Pronostic Tottenham Brentford : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Pronostic Tottenham Brentford : Analyse, cotes et prono du match de Premier League
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!