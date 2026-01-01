Tottenham et Brentford s’ennuient ensemble

Brentford 0-0 Tottenham

L’année démarre sur les chapeaux de roues (non).

Dans une rencontre qui aura eu toutes les peines du monde à s’emballer, Tottenham et Brentford se quittent bons amis (0-0), sans vraiment avoir diverti leurs supporters respectifs. Le constat aurait pu être totalement différent si Kevin Schade n’avait pas été en position illicite au moment d’ouvrir le score pour les locaux après seulement quelques minutes de jeu. Mais malgré la frustration de l’ailier allemand, plus rien ne viendra débloquer la situation.

Deux malheureux tirs cadrés de chaque côté, aucun véritablement dangereux : les fans présents au Community Stadium auront vite fait d’oublier le spectacle auquel ils ont assisté. Les entrées des Frenchies Randal Kolo Muani et Mathys Tel pour tenter de dynamiser l’attaque des Spurs n’y change pas grand-chose. Chaque protagoniste repart donc avec un petit point dans ses valises et laisse filer une chance de se rapprocher des places qualificatives pour les compétitions européennes la saison prochaine.

Vous avez vraiment dit meilleur championnat du monde ?

