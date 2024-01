Pronostic Tottenham Brentford : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Tottenham se reprend face à Brentford

Tottenham a été l’une des bonnes surprises de la 1ère partie de saison. Décevants lors des dernières années, les Spurs sont repartis de l’avant sous la houlette d’Ange Postecoglou. En effet, le club londonien est actuellement en 5e position avec 3 points de retard sur le trio qui occupe la seconde place du classement, Arsenal, Man City et Aston Villa. Le week-end dernier, les Londoniens se sont inclinés en FA Cup face à Manchester City (0-1) en concédant le but en toute fin de match. Eliminé de toutes les coupes et non concerné par la Coupe d’Europe, Tottenham vise le Top 4 en PL. Lors de sa dernière sortie en championnat, les partenaires de Romero avaient accroché un nul à Old Trafford face à Manchester United (2-2). Pour affronter Brentford, Postecoglou peut compter sur le retour de Maddison, très bon lors des 1ers mois. En plus de l’international anglais, Tottenham peut s’appuyer sur les Kulusevski, Richarlison, Johnson, Werner, Udogie ou Porro. Capitaine de cette formation, Son dispute la coupe asiatique avec sa sélection.

En face, Brentford a connu deux années tranquilles depuis son retour dans l’élite. Les Bees ont en revanche rencontré plus de difficultés lors des 6 premiers mois, puisqu’ils se sont retrouvés près de la zone de relégation. Cette baisse de régime peut s’expliquer par une avalanche de blessures mais aussi par la suspension d’Ivan Toney. Condamné pour avoir parié, l’international anglais vient d’effectuer son retour et a été décisif face à Nottingham Forest (3-2). Avec son avant-centre, Brentford a retrouvé de la confiance et espère vivre une seconde partie de saison nettement plus calme. Ce succès donne un peu d’air aux Bees qui sont remontés à la 14e place avec 6 points de plus que le 1er relégable. Dans son stade, Tottenham devrait prendre le dessus sur Brentford et consolider sa place européenne.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

