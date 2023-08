Pronostic Brentford Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Brentford solide face à Tottenham

Brentford dispute sa 3e saison consécutive en Premier League. Solides lors de leur 1er exercice, les Bees ont progressé l’an passé en terminant dans la 1re partie de tableau, en 9e position. De plus, la formation londonienne peut se targuer d’avoir battu Manchester City lors de leurs 2 oppositions en Premier League. Cet été, Thomas Frank a réussi à conserver ses joueurs importants puisque les Toney, Mbeumo, Jensen, Janelt ou Nörgaard sont toujours au club. En revanche, le 1er cité est toujours suspendu. Autorisé à partir, l’excellent portier David Raya est annoncé proche d’Arsenal. Pour prendre sa place, les Bees ont jeté leur dévolu sur Mark Flekken arrivé de Fribourg. Au rayon des autres mouvements, Kevin Schade, le prometteur attaquant allemand s’est définitivement engagé avec la formation londonienne, tandis que Nathan Collins, valeur sûre de Premier league, a signé en provenance de Wolverhampton. Les partenaires de Ben Mee sortent d’une préparation plutôt décevante au cours de laquelle ils n’ont pas remporté le moindre match. Solide dans son Gtech stadium, Brentford devrait poser des problèmes à une formation de Tottenham en reconstruction.

En effet, les Spurs sortent d’une saison blanche au cours de laquelle ils se sont fait sortir en 8e de finale de la Ligue des Champions par le Milan AC et où ils ont seulement fini 8e de Premier League. Cette saison, Tottenham ne disputera pas la moindre compétition européenne. Pour relancer un nouveau cycle, Daniel Levy a misé sur Ange Postecoglou, et s’est séparé de plusieurs éléments à l’image de Lucas Moura tandis qu’Hugo Lloris est toujours en partance. Pour succéder au gardien français, les Spurs ont misé sur l’Italien Vicario, qui fait partie des nouvelles têtes du club avec les Solomon, Maddison, ou van de Ven. Cette semaine, le Bayern a trouvé un accord avec le club londonien pour le transfert d’Harry Kane qui ne jouera pas ce dimanche avec Tottenham. Les Spurs restent sur une défaite face au FC Barcelone lors de leur dernière rencontre amicale. Devant son public, Brentford devrait accrocher au moins le point du nul face à un Tottenham désormais sans Lloris et Kane.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

