Tottenham renverse Brentford, Manchester City tranquille face à Burnley

On aimerait bien connaître la causerie d’Ange Postecoglou à la mi-temps !

Bousculé sur sa pelouse pendant 45 minutes, Tottenham a trouvé les ressources nécessaires pour renverser Brentford et se hisser à la quatrième place (3-2), à l’occasion de la 22e journée de Premier League. Dans un premier acte rugueux, où les joueurs s’écharpent régulièrement, c’est Brentford qui fait la différence, grâce au Français Neal Maupay (0-1, 15e). À la pause, les Spurs sont bousculés et inquiètent. Sauf qu’au retour sur le pré, ces derniers font immédiatement mouche, et plutôt deux fois qu’une. Destiny Udogie (1-1, 48e) puis Brennan Jonhson (2-1, 49e) retournent complètement le match et enflamment le Tottenham Hotspur Stadium, sur deux caviars de Timo Werner. Moins de dix minutes plus tard, c’est Richarlison qui assoit la domination nouvelle des siens (3-1, 56e). Par la suite, Ivan Toney frôle le montant (61e), puis loupe une énorme occasion (64e). Udogie décide alors de lui offrir un but en lui adressant une magnifique passe en retrait (3-2, 67e). Sans conséquence pour les Londoniens, qui valident un succès précieux.

À Manchester, le dauphin City n’a pas fait dans le détail face au promu Burnley et son entraîneur, Vincent Kompany. Giflé dans le nord de l’Angleterre (3-0), le Belge stagne à une peu reluisante 19e place ce mercredi soir. Les Citizens font la différence en première période, par Julian Alvarez. D’abord parfaitement servi par Matheus Nunes (1-0, 16e), l’Argentin conclut ensuite une superbe combinaison sur coup franc, après une passe de l’inévitable Kevin De Bruyne (2-0, 22e). Dès le retour des vestiaires, c’est Rodri qui se charge de tuer tout suspense, en ajoutant sa touche personnelle d’une jolie frappe enroulée (3-0, 46e). La principale attraction de cette seconde période est d’ailleurs le retour sur les terrains d’Erling Haaland, absent depuis le 6 décembre dernier et qui a 20 minutes pour reprendre du rythme, sans réussir à marquer toutefois, au contraire de Burnley qui aura pu sauver l’honneur.

En deux venues à l’Etihad Stadium, Kompany en a pris 9 dans la vue. Sacré ratio.

Manchester City 3-1 Burnley

Buts : Alvarez (16e et 22e) et Rodri (46e) pour les Skyblues // Al Dakhil (90e+3) pour les Clarets

Tottenham 3-2 Brentford

Buts : Udogie (48e), Johnson (49e) et Richarlison (56e) pour les Spurs // Maupay (15e) et Toney (67e) pour les Bees

