FA Cup : Manchester City déroule devant Huddersfield

Manchester City 5-0 Huddersfield

Buts : Foden (33e et 65e), Álvarez (37e), Jackson (58e, CSC) et Doku (74e) pour City

Pour sa première sortie en 2024 et son entrée en lice dans ce troisième tour de FA Cup ce dimanche après-midi, le tenant du titre Manchester City a déroulé devant Huddersfield (5-0).

Malgré une domination stérile et la perte de Manuel Akanji sur blessure au quart d’heure, les Cityzens ont su se montrer patients afin de prendre les devants. Engouffré dans la surface, Phil Foden a ainsi ouvert le score d’une volée puissante en angle fermé, après une remise chanceuse de Julian Álvarez (1-0, 33e). Dans la foulée, l’Argentin a fait le break, à la conclusion d’un une-deux entre Foden et Matheus Nunes suivi d’une frappe manquée de Rico Lewis, qu’il a prolongé en taclant (2-0, 37e).

Après la pause, les hommes de Josep Guardiola se sont offerts le luxe d’accélérer pour clore la partie. D’abord avec Oscar Bobb et son centre dévié au fond par le malheureux Ben Jackson (3-0, 58e), puis avec le doublé de Foden, bien servi par la talonnade de Mateo Kovačić et auteur d’une frappe rasante à l’entrée de la surface (4-0, 65e). Entrés en jeu, Kevin De Bruyne et Jérémy Doku se sont quant à eux bien distingués, le premier trouvant le second pour une jolie reprise du droit (5-0, 74e). De Bruyne qui disputait son premier match de la saison à l’Etihad Stadium.

Manchester City (4-2-3-1) : Ortega – Gómez, Gvardiol, Dias, Akanji (Matheus Nunes, 18e) – Kovačić (Wright, 75e), Lewis – Grealish (Doku, 57e), Foden (Hamilton, 76e), Bobb – Álvarez (De Bruyne, 57e). Entraîneur : Josep Guardiola.

Huddersfield (5-4-1) : Nicholls – Spencer, Lees, Helik, Edmonds-Green, Jackson – Wiles (Iorpenda, 88e), Rudoni, Matos (Radulović, 61e), Koroma (Diarra, 81e) – Thomas. Entraîneur : Darren Moore.

