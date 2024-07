JO 2024 : deux champions du monde dans la liste de l’Argentine

Eh non, pas de retour de Messi à Paris.

Petit à petit, les différents pays annoncent les équipes qu’ils vont envoyer pour décrocher une médaille aux JO de Paris, et après l’Espagne, une autre nation hispanophone envoie du lourd : l’Argentine. Javier Mascherano, sélectionneur de l’équipe argentine qui a gagné la médaille d’or en 2008 à Pékin, compte bien réaliser le doublé, un exploit jamais réalisé dans l’histoire de la compétition.

Et pour arriver à ses fins, Mascherano a convoqué des têtes qu’on connaît bien. Parmi les 18 sélectionnés, on retrouve Nicolás Otamendi et Julián Álvarez, champions du monde avec l’Albiceleste en décembre 2022 au Qatar. Dans cette liste, on retrouve aussi Thiago Almada, considéré comme le nouveau prodige du pays, ancien de l’Atlanta United, transféré à Botafogo et bientôt à l’Olympique lyonnais en janvier 2025. Pas de Lionel Messi, ni d’Emiliano Martinez, qui avait pourtant affiché son envie de participer aux JO. L’Argentine peut égaler le record de victoires de la Hongrie, avec 3 médailles d’or.

#JuegosOlímpicos Estos son los jugadores convocados por el entrenador Javier Mascherano para competir en París 2024 💪🏻 ¡Vamos Argentina! 🇦🇷 pic.twitter.com/20o9HHw4AJ — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 2, 2024

En cas de victoire, Julián Álvarez peut finir le jeu avec tous ses trophées.

