Emiliano Martínez prêt à aller au clash pour pouvoir faire les JO ?

Il aime définitivement la France.

Présent en conférence de presse d’avant-match avant d’affronter l’Équateur et le Guatemala pour préparer la Copa América, Emiliano Martínez a lancé un ultimatum à son club d’Aston Villa concernant une possible participation aux JO cet été. Vainqueur de la Copa América en 2021 et champion du monde 2022 avec l’Albiceleste, le gardien de 31 ans compte bien être du voyage en France avec la sélection argentine. L’avis d’Aston Villa ? Il s’en moque un peu : « Je mets toujours l’équipe nationale argentine au premier plan, et si je dois me battre avec mon club, je le ferai. »

La compétition n’étant pas inscrite officiellement dans le calendrier FIFA, les clubs ne sont pas obligés d’accéder aux demandes des joueurs, comme on peut le constater en France. Au micro de TycSport, Martínez définit ses priorités : « Le plus important, c’est la Copa América, puis les Jeux olympiques. Mon rêve est de gagner la médaille d’or. » Auteur d’une excellente saison 2023-2024 et qualifié pour la Ligue des champions avec le club londonien, pourra-t-il faire craquer ses dirigeants ? Lucas Digne et Moussa Diaby ont été bloqués pour l’équipe de France, la règle sera-t-elle la même pour le portier argentin ?

Il a peut-être une envie de broncas et d’une nouvelle séance de tirs au but.

Tu sais que tu détestes Dibu Martínez quand...