Emiliano Martínez, champion du monde opportuniste 

Champion du monde en décembre et nommé meilleur gardien de l’année par la FIFA en février, Emiliano Martínez est devenu prophète en son pays. Pourtant, « Dibu » ne s’est pas fait que des amis avec ces célébrations post-Mondial. Le dernier numéro de SoFoot lui tire le portrait.

Une soirée blanche à Birmingham organisée par sa femme à son retour du Qatar, sa formation à Arsenal et son passage raté à Getafe : d’anecdote en anecdote, on découvre un personnage attachant bien loin des images grossières de Lusail. Longtemps numéro deux, voire trois dans la hiérarchie des gardiens, le géant de Mar del Plata a su saisir sa chance lorsqu’elle s’est présentée. « Emiliano Martinez peut remercier la personne qui a éternué au visage de Franco Armani. Gardien de l’Argentine depuis 2018 et pièce maîtresse du sélectionneur Lionel Scaloni, le portier de River chope le Covid en mai 2021. Un mois plus tard, tout le monde est prêt à disputer la Copa América, mais pas lui, toujours positif à un mystérieux Covid long. Résultat : Emiliano Martínez hérite du poste. […] Le Dibu va exploser aux yeux de l’Argentine. »

