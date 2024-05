Les héritiers de Diego Maradona contestent la vente aux enchères du Ballon d’or du Mondial 1986

Les Ballons d’or sont décidément sources de polémiques constantes.

C’est un objet avec une histoire tout bonnement incroyable qui s’apprête à être mis aux enchères. En 1986, quelques mois après avoir remporté la Coupe du monde avec l’Argentine, Diego Maradona recevait le Ballon d’or France Football adidas, un trophée individuel récompensant le meilleur joueur du tournoi. Sauf que la grosse boule dorée ne restera pas longtemps entre les mains de l’Argentin. En 1989, l’objet aurait été volé par des membres de la Camorra, la mafia napolitaine. Pendant 27 ans, le BO sera porté disparu, avant d’être récupéré par hasard et pour quelques centaines d’euros dans une salle de ventes par un certain Abdelhamid B. Celui-ci ne connaissait pas la nature exacte du trophée au moment de son achat, et n’a découvert ses origines qu’après de longues recherches. Il a par la suite tenté de contacter les proches de Maradona, sans succès.

Le 6 juin prochain, une vente aux enchères sera organisée à Neuilly-sur-Seine pour céder le fameux Ballon d’or. Des sommes de plusieurs millions d’euros ont déjà été évoquées. Sauf que la famille de Diego Maradona ne l’entendrait pas de cette oreille. Celle-ci aurait en effet saisie la justice française pour empêcher la mise en vente, considérant qu’il s’agit d’un objet volé. « Les héritiers de Diego Maradona m’ont demandé de récupérer le Ballon d’or qui a été volé à leur père à Naples en 1989, a déclaré mercredi l’avocat Gilles Moreu à l’agence EFE. Ils m’ont demandé d’agir en justice pour empêcher la vente aux enchères du Ballon le 6 juin. » La salle de vente s’est défendue auprès de l’agence en affirmant que tout était en règle. Selon le Code civil français, le propriétaire dont le bien a été volé peut agir contre le nouveau propriétaire de bonne foi pendant trois ans à compter du vol. Dans ce cas-ci, Abdelhamid B. n’était effectivement pas au courant que l’objet avait été volé.

Les Anglais aussi auraient pu attaquer Maradona en justice pour vol en 1986.