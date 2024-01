Gagner le Mondial 2018 ? « Ça ne m’a pas fait grand-chose », avoue Kylian Mbappé

Cristiano Ronaldo, ça ne lui a pas fait grand-chose non plus.

Présent dans l’émission « Envoyé Spécial », ce jeudi ce France 2, Kylian Mbappé a pu revenir sur son émotion au moment de gagner la Coupe du monde 2018, en Russie. « Ça ne m’a pas fait grand chose. J’étais trop jeune, j’étais tellement inconscient », a confié la superstar du PSG. S’il admet que « gagner m’a fait plaisir », il précise qu’il ne réalisait pas ce qu’il gagnait. « Je suis vite rentré le soir, je n’ai pas fêté comme un fou », se souvient-il.

Il explique également que c’est aussi parce que c’était sa première compétition de ce calibre qu’il n’a pas su l’apprécier à sa juste valeur : « C’était ma première, une Coupe du monde de découverte et on l’a tout de suite gagnée ». Le Parisien avoue que le dernier Mondial au Qatar était beaucoup plus fort en émotions pour lui : « J’étais beaucoup plus conscient à la Coupe du monde 2022 de ce représente le Mondial. En 2022 il y avait beaucoup plus d’émotions ».

Des émotions, c’est le moins que l’on puisse dire.

Didier Deschamps veut voir Mbappé aux Jeux olympiques