Ouaddou et l'annulation d'un match caritatif à Valenciennes : « D'un seul coup, on a boycotté mes appels »

Se tirer une balle dans le pied, mode d’emploi.

Steve Savidan, Grégory Pujol, Jean-Pierre Papin, Antoine Kombouaré… Le stade du Hainaut aurait dû accueillir, le 1er mai, un « match des légendes » au profit de l’association Beniya, fondée par Abdeslam Ouaddou et son épouse. L’occasion de récolter des fonds pour les villages marocains secoués par le tremblement de terre de septembre 2023, et de fêter les 110 ans du VAFC. Mais l’événement a été enterré à cause de vieilles querelles internes entre deux salariés du club et un de leurs anciens collègues, à qui Ouaddou a fait appel pour participer à l’organisation.

Les deux salariés en question « ne souhaitaient pas le voir occuper un quelconque rôle dans ce match événement, sous peine de se retirer », écrit La Voix du Nord. « Quand j’ai appris ça, je suis tombé de haut, témoigne Ouaddou, qui a porté le maillot de VA un an et demi entre 2007 et 2008. Et d’un seul coup, on a boycotté mes mails, mes appels. C’est malheureux qu’à cause de vieux problèmes qui n’ont rien à voir, deux, trois personnes puissent mettre des bâtons dans les roues. Franchement, c’est bidon, enfantin. (…) C’est dingue de flinguer un projet comme celui-là pour rien. On a décidé d’annuler parce que ce genre d’événement, on le fait avec le cœur et ça sentait trop mauvais. J’en garde beaucoup d’amertume. »

Rien ne VA plus…