Auxerre surpris, Bordeaux encore battu, Valenciennes officiellement relégué

C’est terminé pour Valenciennes.

Avec la défaite de Saint-Étienne à Ajaccio (2-0) plus tôt ce samedi après-midi, l’AJ Auxerre avait l’occasion de creuser encore plus l’écart et se rapprocher de la Ligue 1. Mais les Icaunais ont été battus sur la pelouse de Quevilly-Rouen au terme d’une fin de match incroyable (4-3). Les leaders ont été menés par l’avant-dernier de Ligue 2 dans le temps additionnel mais ils ont su égaliser dans la foulée. Sauf que Papa Yade a eu un dernier coup franc, qu’il a envoyé dans le but auxerrois à la 90e+10 minute. Un peu plus bas, c’est le Paris FC qui fait la bonne opération de la journée, en enfonçant Troyes (1-2), qui reste relégable avec ce troisième revers consécutif. Avec ce succès, les Parisiens se hissent à la quatrième place et passent devant Laval, qui a explosé sur son terrain. Les Tango ont été mangés tout cru par Annecy, auteur d’une première période presque parfaite (0-3), qui se donne de l’air par rapport à la zone rouge.

Les Lavallois voient également le SM Caen revenir à une longueur. Malherbe n’a eu besoin que d’un but juste avant la pause pour s’imposer face à Rodez (1-0), dépassé au classement par les Caennais à cause de ce résultat. Battu, le RAF est rejoint par Guingamp, vainqueur à Dunkerque (0-1), et par Pau, qui a scellé la descente des Valenciennois, désormais officiellement relégués, en les humiliant (1-4). Bordeaux, toujours aussi irrégulier, s’est incliné à domicile face à Bastia, qui menait un temps 0-3. Les Girondins ont su s’offrir l’espoir d’une remontada, sans concrétiser (2-3). Enfin, le seul 0-0 de la journée a eu lieu au stade Francis-Le Blé, où Concarneau n’a pas su venir à bout d’Amiens, réduit à dix à l’heure de jeu avec l’expulsion de Gaël Kakuta, la première de sa carrière (0-0).

Le Paris FC va-t-il pouvoir casser la ligne sur le podium ?

Girondins de Bordeaux 2-3 SC Bastia

Buts : Davitashvili (44e) et Livolant (46e) pour les Girondins // Vincent (1ère, 25e) et Alfarela (32e) pour les Corses.

SM Caen 1-0 Rodez AF

But : Sylla (45e, CSC) pour Malherbe.

US Concarneau 0-0 Amiens SC

Expulsion : Kakuta (60e) chez les Amiénois.

USL Dunkerque 0-1 EA Guingamp

But : Siwe (58e) pour l’En Avant.

Expulsion : Fernandez (75e) pour les Dunkerquois.

Stade lavallois MFC 0-3 FC Annecy

Buts : Camara (13e), Kandil (16e) et Djoco (35e) pour les Haut-Savoyards.

QRM 4-3 AJ Auxerre

Buts : Coulibaly (8e), Pierret (66e), Camara (90e+2) et Yade (90e+10) pour les Normands // Hein (31e) et Onaiwu (58e, 90e+5) pour les Icaunais.

Expulsion : Soumaré (90e+7) chez les Auxerrois.

ES Troyes AC 1-2 Paris FC

Buts : Elisor (64e) pour les Troyens // Camara (45e) et Diaby-Fadiga (59e) pour les Parisiens.

Valenciennes FC 1-4 Pau FC

Buts : Foe Ondoa (81e) pour VA // Boutaïb (7e), Ruiz (45e+2), Sylla (64e) et Begraoui (83e) pour les Palois.

