Match arrêté et lancers de fumigènes : scènes irréelles à Troyes

Merci le City Group.

Opposé à Valenciennes, lanterne rouge et déjà relégué en National depuis quelques semaines, Troyes devait s’imposer lors de cette 36e journée de Ligue 2 pour espérer se sauver. Alors qu’ils avaient ouvert le score, les Aubois ont concédé l’égalisation à l’heure de jeu. À la 88e minute, alors que l’ESTAC poussait, le kop troyen a commencé à balancer des fumigènes sur le terrain, entraînant l’interruption de la partie par l’arbitre.

😥 Fin de match catastrophique pour le football…#Ligue2BKT pic.twitter.com/MqJNCNPkmm — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 3, 2024

Après une bonne dizaine de minutes d’interruption, les deux équipes reviennent sur la pelouse, et n’attendent plus que le coup de sifflet de l’arbitre pour en finir avec cette rencontre, tandis qu’un but troyen aurait probablement tout changé. Mais après à peine une minute de jeu, Jean Louchet, le gardien de Valenciennes, est la cible de nouveau jets de fumigènes. La situation s’envenime encore plus, et certains joueurs de l’ESTAC renvoient même les fumis en direction des tribunes avec une certaine violence. L’arbitre décide finalement d’arrêter la rencontre, et avec cela la saison des Aubois, à sept points de Dunkerque, premier relégable, avant de savoir s’ils récupéreront tout de même ce point du nul.

Deux descentes consécutives ? Attention à l’année prochaine. Jamais deux sans Troyes.