QRM et Concarneau relégués, Troyes vers le National, Angers dauphin

Incroyable, Bordeaux va se maintenir !

Cet antépénultième multiplex de la saison en Ligue 2, qui avait lieu ce vendredi, aura surtout eu des conséquences sur le bas du tableau. Battu par Grenoble (2-1), Concarneau, qui avait pourtant ouvert le score, ne se maintiendra pas en Ligue 2 et évoluera en National l’an prochain. Les Thoniers seront accompagnés de QRM, défait à domicile par Dukerque, qui a renversé le match en seconde période (1-2), et qui est désormais trop loin pour son adversaire du soir. Le succès de l’USLD est aussi terrible pour Troyes, tenu en échec par Valenciennes (1-1), déjà relégué depuis plusieurs semaines. L’ESTAC a six points de retard sur la 16e place et a neuf orteils en National, alors que la fin de match a été émaillée par une interruption liée à des lancers de fumigènes.

En battant Rodez (1-3), Annecy a scellé son maintien, tandis que la 5e place des Ruthénois est désormais menacée par le Paris FC, qui affronte Auxerre samedi. Angers SCO a également fait le boulot en battant Pau à la maison (2-1), ce qui lui permet de repasser à la 2e place, et de mettre la pression à Saint-Étienne qui se déplace à Guingamp samedi. Dans le ventre mou, Caen a quasiment réduit les espoirs de barrages pour Laval à néant en venant à bout des Mayennais en fin de match (1-0). En déplacement à Bastia, Amiens s’est imposé grâce à un doublé de Louis Mafouta (1-2). Enfin, Bordeaux a maitrisé son sujet et Ajaccio au Matmut Atlantique (3-0).

Qu’est-ce qu’ils sont en train de faire à l’ESTAC…

Angers SCO 2-1 Pau FC

Buts : Abdelli (12e) et Hanin (52e) pour les Scoïstes // Ruiz (56e) pour les Palois.

SC Bastia 1-2 Amiens SC

Buts : Bianchini (70e) pour les Bastiais // Mafouta (35e, 38e) pour les Amiénois.

Expulsion : Roncaglia (58e) côté Sporting.

Girondins de Bordeaux 4-0 AC Ajaccio

Buts : Diaz (6e), Davitashvili (28e), Barbet (87e, SP) et Nsimba (90e+1) pour les Bordelais.

SM Caen 1-0 Stade lavallois MFC

But : Brahimi (86e) pour Malherbe.

Grenoble Foot 38 2-1 US Concarneau

Buts : Benet (41e, 43e) pour les Isérois // Urié (18e) pour les Thoniers.

QRM 1-2 USL Dunkerque

Buts : Coulibaly (24e) pour les Normands // Maurer (52e) et Gbamin (69e) pour les Dunkerquois.

Rodez AF 1-3 FC Annecy

Buts : Hountondji (63e) pour les Ruthénois // Larose (20e), Camara (57e) et Djoco (67e) pour les Haut-Savoyards.

ES Troyes AC 1-1 Valenciennes FC

But : Elisor (9e) pour les Troyens // Venema (61e) pour les Valenciennois.