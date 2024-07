Rodri donne ses impressions avant Espagne-France

Rodri répond à Kolo Muani.

Logiquement favorite avant la demi-finale de l’Euro 2024 ce mardi contre la France, l’Espagne a pu compter sur l’apport de Rodri, le « meilleur milieu récupérateur du monde » selon İlkay Gündoğan, son ancien coéquipier à Manchester City. Pour le Guardian, le vice-capitaine de la Roja s’est exprimé sur le match à venir contre les Bleus, et l’objectif est simple, garder son identité : « On doit aborder ce match avec la même mentalité : jouer comme une grosse équipe avec le ballon, et être compacts sans le ballon. Montrer de la solidarité, de l’humilité. »

Une philosophie à garder, face à une équipe elle aussi sûre de ses forces : « Ils jouent comme ils veulent jouer : “On vous attend, on est confortables ici, et nous avons des joueurs verticaux et rapides.” Nous devons savoir ce qu’on va affronter, ce qu’on peut et ne peut pas faire. C’est ce qu’on a fait jusqu’ici. Nous avons joué contre des équipes différentes et nous avons appris. On mûrit. » Et Rodri a peut-être raison. Après le feu d’artifice contre la Croatie, l’Espagne s’est confrontée à un bloc plus bas contre l’Italie, avant de gérer avec une équipe bis contre l’Albanie. La Roja a ensuite été menée pour la première fois de la compétition contre la Géorgie en huitièmes de finale, avant de faire preuve de caractère contre l’Allemagne pour arracher la qualification.

On l’espère dans la poche de N’Golo Kanté mardi soir.

