Randal Kolo Muani : «  On a peur de personne »

Peur de personne, mais peur de la cage.

À la veille de la demi-finale de l’Euro 2024 face à l’Espagne, Randal Kolo Muani s’est exprimé ce lundi pour le site internet de l’UEFA concernant le tournoi qu’est en train de réaliser l’équipe de France. Critiqués par rapport au jeu pratiqué, les joueurs de Didier Deschamps n’en ont cure, à commencer par l’attaquant du Paris Saint-Germain : « Cela fait du bien d’atteindre les demi-finales et on est fiers du match qu’on a fait. On a été forts défensivement et même si on n’a pas été capables de marquer ce but, on a continué jusqu’à la fin et on a été brillants durant la séance de penaltys. »

Bien jouer ? Non, gagner. Tel est le mot d’ordre pour les Bleus, en se basant sur leur plus grande force, le mental : « Le caractère a toujours été notre force. On est forts, et confiants. On est solidaires et c’est vraiment important pour nous. […] On défend ensemble, on se bat ensemble et on donne toi pour l’autre, ça a été comme ça depuis le début du tournoi. C’est la clé de notre succès. » Mardi soir, c’est l’Espagne, co-meilleure attaque du tournoi avec onze buts, à égalité avec l’Allemagne qui se dresse sur la route des Tricolores. C’est une véritable opposition de style qui attend Randal Kolo Muani et ses coéquipiers, mais pas de quoi l’impressionner : « C’est une très bonne équipe. Ça va être un très bon match. Nous serons prêts, toute l’équipe sera prête, nous n’avons peur de personne. »

Espérons que ça se passe mieux qu’avec le 3-5-2 de Laurent Blanc en 2012.

Hervé Renard officialise sa liste pour les JO