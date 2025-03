Les Bleus avec Barcola et Olise d'entrée face à la Croatie

La compo gagnante ?

Empruntés et battus jeudi soir à Split, les Bleus vont-ils trouver trouver la bonne formule pour renverser la Croatie et rallier le dernier carré de la Ligue des nations ? Quoi qu’il en soit, Didier Deschamps a opéré cinq changements dans son XI de départ, avec notamment Michael Olise et Bradley Barcola, qui débuteront devant. Le sélectionneur opte également pour un autre système de jeu. Exit le 4-4-2 losange, place à une attaque à quatre, où le Bavarois et le Parisien encadreront Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.

Upamecano et Koné d’entrée, Hernandez de retour

Derrière, Dayot Upamecano, entré à la pause à la place d’un Ibrahima Konaté dépassé, sera cette fois titulaire. Tout comme Theo Hernandez, de nouveau apte à enchaîner les aller-retours dans son couloir gauche. Enfin dans l’entrejeu, Aurélien Tchouaméni sera cette fois accompagné de Manu Koné. Du côté de la Croatie, Zlatko Dalic ne procède qu’à une changement par rapport à l’équipe alignée d’entrée jeudi soir : Petar Sučić remplace Martin Baturina à la mène.

Qu’importe les hommes, pourvu qu’on ait (au moins un peu) l’ivresse.

En direct : France - Croatie (0-0)