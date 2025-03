Thierry Henry invité par le maire de Panama City

Comment devenir une icône locale en quelques jours.

Impliqué malgré lui dans une scène folle après le but victorieux du Panaméen Cecilio Waterman face aux États-Unis en demi-finales de la Ligue des nations CONCACAF, Thierry Henry s’est fait de nouveaux fans. Quelques jours après cette célébration, le maire de Panama City, Mayer Mizrachi, a en effet publié une lettre pour inviter l’ancienne légende de l’équipe de France à venir visiter sa ville. « Le but de Cecilio Waterman à la 93e minute contre les États-Unis nous a enthousiasmés, mais ta réaction sincère et humble nous a conquis. Ton message est devenu viral, et tu es désormais l’un des nôtres, a-t-il notamment écrit. Au nom de tous les citoyens, je t’invite à venir visiter notre pays. Une fête pleine d’amour et d’admiration t’attend. »

Marka Thierry Henry te esperamos en PTY 🇵🇦 Salut Thierry Henry, on t’attend à PTY 🇵🇦 pic.twitter.com/7sLsdYbQme — Mayer Mizrachi (@Mayer) March 23, 2025

Vous n’auriez pas un poste d’entraîneur à proposer aussi, par hasard ?

