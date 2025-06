La France termine en tête de son groupe du tournoi Maurice-Revello

Du travail bien fait.

Pour la troisième et dernière journée de la phase de poules du tournoi Maurice-Revello, l’équipe de France U20 a pris le dessus sur le Panama (1-2) pour s’offrir la tête du groupe. Plus tôt, ce lundi, le Mali avait concédé le nul face à l’Arabie saoudite, avant de s’imposer aux tirs au but, laissant donc la première place aux Bleuets.

Steve Ngoura, avant-centre au Cercle Bruges que les plus férus du Multiligue 1 ont pu voir au Havre, et Lucas Michal, ailier de l’AS Monaco, ont permis à la France de s’imposer. Auparavant, les Bleuets avait fait pris un point contre le Mali (1-1, défaite aux tirs au but) et trois face à l’Arabie saoudite (2-1). Qualifiés en demi-finales, les hommes de Bernard Diomède retrouveront le Danemark, le Japon ou le Mexique, qui ne se sont pas encore départagés dans le groupe B.

Qui rejoindra Zinédine Zidane, Jean-Pierre Papin ou Cristiano Ronaldo, tous révélés au tournoi de Toulon ?

