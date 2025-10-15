L’improbable réponse des joueurs du Suriname au tapage nocturne des supporters du Panama

Le foot est une fête.

La rencontre entre le Panama et le Suriname, dans le cadre de la quatrième journée du 3e tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 de la zone Amérique (CONCACAF), a débuté bien avant le coup d’envoi.

Dans la nuit de mardi à mercredi, plusieurs supporters du Panama sont venus au pied de l’hôtel où séjournaient les joueurs du Suriname avec du matos : grosse sono et fumigènes au menu.

Les joueurs viennent participer à la fête

Un enfer pour les Surinamais ? Pas du tout, ces derniers ont décidé de répondre d’une jolie manière… en descendant pour participer à la fête avec les fans adverses, en brandissant même leurs drapeaux.

Panama fans rocked up to the Suriname hotel last night with a HUGE sound system, ready to disturb their rest ahead of today's World Cup qualification match. Suriname's players came down & joined the festivities, dancing to the music & waving their flagpic.twitter.com/qvqcysP5oI — Jon Arnold (@ArnoldcommaJon) October 14, 2025

La bonne entente en dehors comme sur le terrain : malgré sa domination, la sélection panaméenne a pu éviter la défaite en arrachant le nul par l’intermédiaire de l’attaquant Ismael Díaz au bout du temps additionnel (90e+6), répondant à l’ouverture du score de Richonell Margaret (21e), pour un score final de 1-1.

Parfait pour une troisième mi-temps festive.

Gold Cup : le Honduras et le Guatemala créent la surprise, la Guadeloupe et la Jamaïque éliminées