  Mondial 2026
  Qualifs
  Lettonie-Angleterre (0-5)

Un record pour Jordan Pickford avec l’Angleterre

CDB
Un record pour Jordan Pickford avec l&rsquo;Angleterre

Jordan écrit sa légende.

En gardant sa cage inviolée sur la pelouse de la Lettonie, Jordan Pickford a enchaîné un huitième clean sheet consécutif. Il devient ainsi le gardien anglais avec le plus de matchs d’affilée sans encaisser de but, dépassant la légende Gordon Banks. Le gardien d’Everton, numéro un indiscutable avec les Anglais, a aidé ses copains à  décrocher un ticket pour la Coupe du monde.

L’Angleterre, une qualif mais des questions

Les Three Lions sont les premiers en Europe à se qualifier pour le Mondial en Amérique, et ce malgré l’absence de cadres comme Jude Bellingham ou Phil Foden. Déçu par l’ambiance de Wembley face au pays de Galles en fin de semaine dernière, Thomas Tuchel a de son coté été remis à sa place d’une belle manière par les supporters présents en Lettonie.

Et si Harry Kane est on fire, Tuchel va avoir des maux de tête pour composer le reste de son attaque. Pas facile de choisir entre Foden, Bellingham, Saka, Gordon, Rogers, Rashford…

Il a encore quelques mois pour faire ses choix.

Les supporters anglais répondent à Tuchel dans un style typiquement british

CDB

