  • Angleterre

Le football anglais pleure Billy Vigar

SF
Le football anglais pleure Billy Vigar

Le football anglais est en deuil.

Billy Vigar, jeune attaquant évoluant au Chichester City Football Club, est décédé ce jeudi à l’âge de 21 ans. Il avait été victime d’un violent choc à la tête samedi dernier lors d’un match de championnat régional, après avoir heurté un mur en béton. Plongé dans un coma artificiel et opéré mardi, il n’a pas survécu à ses graves lésions cérébrales.

Un Baby Gunner

Avant de rejoindre Chichester City, Vigar avait porté les couleurs de Derby County, Hastings, Eastbourne Borough et surtout Arsenal. Repéré à 14 ans, un moment qu’il qualifiait de « plus important de sa vie », il avait inscrit 17 buts dès sa première saison chez les jeunes.

L’accident survenu samedi, qui a nécessité l’intervention d’une ambulance et d’un hélicoptère médicalisé, relance le débat sur la sécurité des infrastructures dans les divisions inférieures anglaises. Il avait déjà été mis en lumière par le drame d’Alex Fletcher, ancien attaquant de Bath City, contraint de raccrocher à 25 ans après avoir percuté un panneau publicitaire en béton en 2022.  En décembre 2023, Fletcher avait confié à la BBC que la sécurité des joueurs avait été « balayée sous le tapis », comme le rapporte The Independent.

