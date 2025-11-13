L’Angleterre poursuit son sans-faute, l’Albanie en barrages

Reçus sept sur sept.

Sept matchs, autant de victoires et pas le moindre but encaissé : c’est peu dire que ces qualifications sont une promenade de santé pour l’Angleterre de Thomas Tuchel. Face à la Serbie à Wembley, les Three Lions n’ont guère forcé, rapidement devant grâce à une belle volée de Bukayo Saka, après un coup de billard dans la surface adverse. Ce but a bien failli être le seul de la soirée, jusqu’à ce contre magnifiquement conclu d’un enroulé dans la lucarne opposée par Eberechi Eze dans les derniers instants. Seule nation européenne déjà qualifiée, l’Angleterre continue d’impressionner.

L’Albanie ira en barrages

La défaite de la Serbie fait les affaires de l’Albanie, victorieuse sur la plus petite des marges en Andorre. Une attaque rapide idéalement terminée par Kristjan Asllani suffit au bonheur des Albanais, qui prennent quatre points d’avance sur leurs poursuivants, et valident ainsi leur deuxième place, synonyme de qualification en barrages.

Rendez-vous en mars !

Angleterre 2-0 Serbie

Buts : Saka (28e) et Eze (90e)

Andorre 0-1 Albanie

But : Asllani (67e)

Une bonne nouvelle pour l’Euro 2028 ?