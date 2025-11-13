Une bonne nouvelle pour l’Euro 2028 ?

Promis, ils sont gentils !

Pendant que la FIFA joue les traders de Wall Street avec ses places à 2 000 dollars pour la finale de la Coupe du monde, l’UEFA, elle, jure qu’elle restera une bonne vieille asso d’amoureux du foot (on y croit tous).

Selon le Times, l’instance du football européen a confirmé qu’elle n’appliquerait pas de système de tarification dynamique pour l’Euro 2028, une pratique récemment adoptée par la FIFA pour la Coupe du monde 2026 et vivement critiquée pour avoir fait grimper les prix des billets. Elle promet également des tarifs « accessibles » et un modèle « stable » pour les supporters.

La moitié des billets pour le peuple

Mark Bullingham, directeur général de la Fédération anglaise, a précisé que « la moitié des billets appartiendront à la catégorie 3 ou à la catégorie “fans d’abord” », assurant qu’il n’y aurait « pas de tarification dynamique ». Debbie Hewitt, présidente de la FA et du comité organisateur, a salué une décision « fondamentale » pour garantir un tournoi financièrement ouvert au plus grand nombre.

L’événement devrait générer environ 3,6 milliards de livres de retombées économiques entre 2028 et 2031. Malgré le retrait de l’Irlande du Nord pour cause de retards de travaux à Belfast, le pays accueillera le tirage au sort des qualifications fin 2026.

La première compète de Zizou ?

On connaît le stade qui accueillera la finale de l’Euro 2028