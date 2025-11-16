Kane et les Anglais terminent des éliminatoires parfaites

Albanie 0-2 Angleterre

Buts : Kane (74e et 82e)

Pour la seule année 2022, comme le raconte Le Monde, selon les dernières données publiques disponibles, 12 000 Albanais ont entamé un périple de plus de 2 000 kilomètres pour tenter la traversée depuis la France et atteindre l’Angleterre. Mais ce n’était pas le sujet du déplacement des Anglais à Tirana. Comme d’habitude depuis le premier match entre les deux en 1989, le duel entre le pays qui est sorti de l’Union européenne et l’autre qui veut y entrer s’est soldé par une victoire du premier, grâce à son diplomate préféré, Harry Kane (2-0). Il marque ses 77e et 78e buts en sélection, après un corner puis une percée de Marcus Rashford. Sans avoir été flamboyants ce soir, les Anglais concluent leur phase de qualif avec 8 victoires en 8 matchs, 22 buts marqués, et aucun encaissé. Les Albanais s’inclinent pour la première fois depuis mars, mais s’en foutent : ils verront les barrages.

🇦🇱​-🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿​ Superbe centre de Marcus Rashford pour Harry Kane, qui s'offre un doublé face à l'Albanie !#lequipeFOOT pic.twitter.com/NaKjWvxMhq — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) November 16, 2025

Pas de mondial pour la Serbie

Dans l’autre match du groupe, les Serbes, emmenés par leur nouvel entraîneur Veljko Paunović, ont clôturé leur campagne de qualification catastrophique en battant difficilement la Lettonie (2-1). Les Serbes terminent troisièmes de la poule et ne verront pas le Mondial.

Les médias locaux ont de quoi être acerbes avec eux.

