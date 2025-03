L’Angleterre ne se loupe pas face à l’Albanie, Myles Lewis-Skelly buteur pour sa première

La propagande It’s coming home 2026 est lancée.

L’Angleterre a réussi son entrée en lice en phase de qualification de la Coupe du monde 2026. Ce vendredi, les Three Lions se sont imposés face à l’Albanie (2-0) à Wembley au terme d’une prestation maîtrisée. Les hommes de Thomas Tuchel prennent la première place du groupe K, alors que la Lettonie, deuxième, s’est imposée en parallèle d’une courte tête à Andorre (0-1). La Serbie, autre équipe du groupe, devra attendre le mois de juin pour lancer sa campagne.

Record pour Lewis-Skelly

Un jeune rookie s’est mis en évidence pour sa première apparition sous le maillot national. Trouvé dans la surface par Jude Bellingham, Myles Lewis-Skelly a résisté au retour de Jasir Asani pour placer le ballon entre les jambes de Thomas Strakosha, le gardien albanais (1-0, 19e). À 18 ans et 176 jours, le joueur d’Arsenal est devenu le plus jeune joueur à trouver les filets lors de son premier match avec l’Angleterre, effaçant des tablettes Marcus Rashford, buteur face à l’Australie à 18 ans et 209 jours en 2016.

Dominants, les Anglais ont manqué de peu de faire le break avant la pause avec une reprise de la tête de Dan Burn sur la barre transversale. Le second but est tombé bien plus tard : sur un centre de Declan Rice, Harry Kane a réussi un contrôle splendide avant de tromper Strakosha d’une frappe enroulée (2-0, 72e).

Dans le groupe H, la Bosnie-Herzégovine a créé la surprise en déplacement en Roumanie grâce à un pion d’Armin Gigović (0-1), tandis que Chypre s’est imposé face à Saint-Marin (2-0). Enfin, la Pologne a battu la Lituanie dans le groupe G grâce à un but de Robert Lewandowski en fin de match (1-0) ; succès similaire pour la Finlande, victorieuse de Malte (0-1).

Angleterre 2-0 Albanie

Buts : Lewis-Skelly (19e) et Kane (72e) pour les Anglais

Andorre 0-1 Lettonie

But : Sits (58e) pour les Lettons

Roumanie 0-1 Bosnie-Herzégovine

But : Gigović (14e) pour les Bosniens

Chypre 2-0 Saint-Marin

But : Pittas (55e) et Kakoullis (86e) pour les Chypriotes

Pologne 1-0 Lituanie

But : Lewandowski (81e) pour les Polonais

Malte 0-1 Finlande

But : Antman (38e) pour les Finlandais Carton rouge : Shaw (78e) pour les Maltais

Les Bleus sont déjà qualifiés en huitièmes !