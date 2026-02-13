Pedro Neto et Chelsea croquent Hull City

Hull City 0-4 Chelsea

Buts : Neto (40e, 51e, 71e) et Estêvão (59e)

Clair et Neto.

Porté par un grand Pedro Neto, Chelsea n’a fait qu’une bouchée de Hull City pour se qualifier pour le cinquième tour de la FA Cup (0-4). Largement dominateurs, les Blues ont pourtant lutté avant de faire trembler les filets. Estêvão et Liam Delap ont tous deux manqué des occasions en or en première période, avant que Neto ne commence son festival à la 40e minute. À la suite d’un beau jeu en triangle, l’international portugais lâche une lourde frappe croisée aux 20 mètres qui ne laisse aucune chance à Dillon Phillips (0-1, 40e). Ce n’est que le début du cauchemar pour les locaux.

Un corner direct

Au retour des vestiaires, le numéro 7 de Chelsea enroule parfaitement son corner, qui passe devant de nombreux crânes, mais n’est touché par personne avant de finir sa course entre les jambes du malheureux Phillips (0-2, 51e). Si Estêvão profite d’un festival de Delap côté droit pour participer à la fête (0-3, 59e), l’homme de la soirée est définitivement Neto, qui, à la suite d’un une-deux avec Delp, encore et toujours, vient inscrire le premier triplé de sa carrière d’une nouvelle frappe croisée (0-4, 71e). Clinique. Sans avoir jamais tremblé, les Blues se hissent au prochain tour.

Chapeau l’artiste.

