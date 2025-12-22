S’abonner au mag
Affaire Longoria : Le syndicat des arbitres dénonce la FFF

Affaire Longoria : Le syndicat des arbitres dénonce la FFF

Le syndicat des arbitres est irrité.

Dimanche, le syndicat UNAF (Union nationale des arbitres de football) a réagi au retrait par la FFF de la plainte déposée conjointement avec la Ligue et le SAFE (Syndicat des arbitres du football d’élite) contre le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria.

Pour rappel : le 22 février de cette année, lors du match entre l’AJ Auxerre et l’Olympique de Marseille, ce dernier s’était montré virulent envers les arbitres en déclarant : « C’est de la corruption totale dans ce championnat de merde ! »

Un message fatal

Dans le communiqué publié dimanche, l’UNAF critique la FFF pour avoir, par le non-paiement de sa consignation judiciaire auprès du tribunal judiciaire de Paris, abandonné sa plainte. Le syndicat a en outre exprimé son plein soutien à l’arbitre Jérémy Stinat, insulté par Longoria, et a reproché à la FFF d’envoyer ainsi un signal désastreux à tous les arbitres du pays. Indépendamment de la décision de la FFF, la plainte déposée par la Ligue et le SAFE suit en revanche son cours.

Corruption partout, justice nulle part !

