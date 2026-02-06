S’abonner au mag
Vers un retour de Francesco Totti à la Roma ?

Le retour de l’empereur ? À l’occasion d’un entretien accordé à Sky Sport ce jeudi, l’ancien entraîneur de l’AS Roma Claudio Ranieri a affirmé que Francesco Totti pourrait bientôt retrouver une place dans l’organigramme du club.

Après ses adieux en larmes à l’Olimpico en 2017, la légende romaine a un temps été membre de la direction. En 2019, il a toutefois préféré claquer la porte avec fracas, estimant ne faire que de la figuration. Sept ans plus tard, l’heure pourrait enfin être au grand retour.

« J’espère que Francesco pourra être vraiment utile »

« Les Friedkin (les propriétaires de la Roma, NDLR) sont en train de réfléchir à l’intégration de Totti à la Roma, a ainsi affirmé Claudio Ranieri. J’espère que Francesco pourra vraiment être utile, car il fait partie intégrante de ce club. » Dans la Ville éternelle, la petite phrase n’est pas passée inaperçue. Il faut dire qu’il y avait des signes avant-coureurs : fin janvier, le champion du monde a été aperçu pour la première fois depuis deux ans dans les tribunes de l’Olimpico, à l’occasion d’une rencontre de la Roma face à Stuttgart en Ligue Europa.

Quant au futur rôle potentiellement joué par Totti, le Corriere dello Sport avance que les deux parties sont actuellement en négociation. L’ancien attaquant souhaiterait être au cœur du réacteur, en contact permanent avec le directeur sportif, l’entraîneur et l’équipe. Ce retour s’inscrirait ainsi dans une stratégie à plus long terme du club romain, qui veut jouer les premiers rôles en Italie et s’installer durablement en Ligue des champions.

Ça devait bien arriver Totti ou tard.

La Roma perd des plumes dans la course au titre

