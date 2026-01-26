S’abonner au mag
  • Italie
  • AS Rome

La tuile pour un international français

La tuile pour un international français

Les pépins, il en Koné un rayon. Titulaire ce dimanche face à l’AC Milan d’Adrien Rabiot et Mike Maignan (1-1), le milieu de l’AS Rome Manu Koné (24 ans) a été contraint de céder sa place à la 59e minute de jeu, boitillant et visiblement touché à la jambe droite. Mauvaise nouvelle pour l’international français, les examens médicaux réalisés ce lundi révèlent « une déchirure de deuxième degré à l’ischio-jambier droit »comme l’annonce le club de la Louve dans un communiqué.

Si le club n’a pas communiqué officiellement sur la durée de l’indisponibilité de son joueur, le natif de Colombes devrait être tenu éloigné des terrains un mois environ. Un nouveau coup dur pour Manu Koné, pas épargné par les blessures depuis le début de sa carrière, mais qui pourra toutefois espérer un retour à temps pour l’annonce de la prochaine liste de Didier Deschamps : les Bleus affronteront le Brésil puis la Colombie, les 26 et 29 mars prochains aux États-Unis, deux matchs préparatifs au Mondial américain.

Alors, remis à temps Manu ? « For sure ».

Milan s'en sort avec un point sur la pelouse de la Roma

