La Roma punit Cremonese et revient à hauteur du podium

LB
AS Roma 3-0 Cremonese

Buts : Cristante (59e), Ndicka (77e), Pisilli (86e) pour les Giallorossi

En bande organisée. Alors que Naples a chuté sur la pelouse de l’Atalanta (2-1), la Roma avait l’opportunité de revenir à hauteur des Partenopei et de la troisième place du classement en cas de succès face à Cremonese. Mission réussie pour les protégés de Gian Piero Gasperini qui se sont imposés 3 à 0.

Une seconde période animée

Si la première période de cette opposition entre le club de la Louve et le club de la ville des Luthiers ne restera pas dans les annales de la Serie A, il a fallu attendre l’heure de jeu pour que la rencontre finisse enfin par se débrider. Et quoi d’un mieux qu’un corner pour forcer la décision. Une donnée dont avait pleinement conscience Bryan Cristante au moment d’armer sa tête pour reprendre le coup de pied de coin tiré par r Lorenzo Pellegrini et ouvrir le score (1-0, 59e).

Comme le disait si bien Cristiano Ronaldo : « Les buts, c’est comme le ketchup: quand ils arrivent, ils viennent tous en même temps ». Une première réalisation en appelant une autre Evan Ndicka a donc marqué son premier but en Serie A cette saison (2-0, 77e). Même combat pour Niccolò Pisilli qui a également inscrit son premier pion en championnat de ce cru 2025-2026 pour confirmer le succès romain et ramener les siens à hauteur de Naples (3-0, 86e).

C’est donc ça la Felicità ?

La Roma se balade... sans son entraîneur, expulsé en dix secondes !

