La Roma se balade... sans son entraîneur, expulsé en dix secondes !

Cremonese 1-3 Roma

Buts : Folino (90e+3) pour Cremonese // Soulé (17e), Ferguson (64e) et Wesley (69e) pour la Roma

C’était la 61e minute, et tout allait bien.

En effet, la Roma menait tranquillement d’un but depuis la belle ouverture du score de Matías Soulé au quart d’heure de jeu sur un service de Manu Koné. Mais soudain, Gian Piero Gasperini s’est énervé tout seul et a reçu deux cartons jaunes synonymes d’expulsion… en l’espace de dix secondes, comme si le banc sur lequel il était assis était rempli de puces de lit. Ce qui n’a pas empêché son équipe de continuer son œuvre et de s’imposer, bien au contraire.

Sans coach, mais avec Ferguson

Sur la pelouse de Cremonese, les visiteurs ont ainsi accentué leur avance après le rouge de leur entraîneur : Evan Ferguson s’est chargé du break (passe décisive signée Neil El Aynaoui), puis Wesley França a enfoncé le clou une poignée de secondes plus tard d’un petit piqué marqué tout en sérénité. Avec cette victoire (malgré une tête gagnante de Francesco Folino), la Louve passe en tête du classement et seule l’Inter pourrait la rejoindre en cas de succès contre Milan (en clôture de la douzième journée de Serie A).

🔥⚠️ La colère expéditive de Gian Piero Gasperini ! L’entraîneur de l’@OfficialASRoma voit jaune… puis rouge, le tout en 10 secondes. 😳🟥 Suivez la rencontre en direct ici 👉 https://t.co/zipauAD0bj#CremonesRoma pic.twitter.com/stj0b7QXuw — DAZN France (@DAZN_FR) November 23, 2025

