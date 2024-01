La Roma se fait peur mais élimine la Cremonese

AS Roma 2-1 US Cremonese

Buts : Lukaku (77e) et Dybala (85e, SP) pour les Giallorossi // Tsadjout (37e) pour les Grigiorossi

Il y a une Roma sans Paulo et une Roma avec Paulo.

Face à sa bête noire, la Roma s’est de nouveau fait peur. Longtemps menés, les hommes de Mourinho sont parvenus à renverser la rencontre et s’imposent 2-1. Une victoire qui leur permet d’accéder aux quarts de finale où ils retrouveront la Lazio.

Dans un Stadio Olimpico des grands soirs, les Giallorossi peinent à imposer leur jeu face à une formation de la Cremonese qui n’est pas venue dans la capitale pour faire figuration. Solides et disciplinés, les pensionnaires de Serie B font également appel à la chance sur la première grosse occasion adverse : centre de Karsdorp pour Belotti qui bute sur Jungdal, le cuir revient dans les pattes de Pellegrini qui fracasse la barre transversale (27e). Dix minutes plus tard, les Grigiorossi climatisent le public romain : Ghiglione prend le dessus sur Pellegrini et trouve Tsadjout, l’ancien Milanais ouvre la marque sur la première frappe cadrée lombarde (0-1, 37e).

Voyant que ses poulains balbutient, Mourinho opère à trois changements au retour des vestiaires, dont l’entrée en jeu de Paulo Dybala. L’Argentin s’illustre d’emblée en servant Lukaku qui ne parvient pas à conclure (48e). Puis c’est El Shaarawy qui tente sa chance, mais sa frappe – déviée par le talon d’Antov – échoue sur le montant (54e). Les vagues romaines se succèdent et la Cremonese finit par rompre. Dybala trouve Azmoun qui sert sur un plateau Lukaku. Le Belge, cette fois-ci, ne tremble pas et remporte son face-à-face (1-1, 77e). Les Giallorossi passent la vitesse supérieure et, suite à un mauvais tacle de Sernicola sur Spinazzola, obtiennent un penalty. Toujours aussi serein dans l’exercice, Dybala ne tremble pas et envoie les siens en quarts de finale (2-1, 85e).

Ouf !

AS Roma (3-5-2) : Svilar – Llorente (Zalewski, 46e), Cristante, Çelik (Kristensen, 46e) – El Shaarawy, Pellegrini, Paredes, Bove (Azmoun, 67e), Karsdorp (Spinazzola, 74e) – Belotti (Dybala, 46e), Lukaku. Entraîneur : José Mourinho.

US Cremonese (3-5-2) : Jungdal – Tuia (Bianchetti, 53e), Ravanelli, Antov – Sernicola, Tsadjout (Quagliata, 62e), Castagnetti (Abrego, 61e), Collocolo, Ghiglione (Majer, 46e) – Okereke (Coda, 62e), Zanimacchia. Entraîneur : Giovanni Stroppa.

