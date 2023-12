La Roma en barrages, Liverpool tombe encore

Un frisson pour rien.

Comme Toulouse, qui a sécurisé sa seconde place sur la pelouse du LASK en Autriche (1-2), l’Union saint-gilloise s’est offert un exploit face à Liverpool dans cette phase de poules de Ligue Europa. Sur la pelouse d’Anderlecht, les Unionistes ont terminé en beauté leur parcours grâce à Mohammed Amoura et Cameron Puertas, face à l’équipe bis des Reds (2-1). Sauf que cela n’a servi à rien aux joueurs de l’Union, troisièmes du groupe E malgré ce succès de prestige, à trois points du Téf’. Dans le groupe du Stade rennais, battu par Villarreal et donc deuxième de son groupe (2-3), le Maccabi Haïfa est allé chercher la troisième place sur la pelouse du Panathinaïkos (1-2).

Du côté du Stadio Olimpico, l’AS Roma n’a en revanche rien pu faire pour s’éviter les barrages de C3. Les joueurs de José Mourinho n’avaient en effet plus leur destin entre leurs pieds, et devaient conjuguer leur victoire contre le Sheriff Tiraspol (3-0) à une défaite du Slavia Prague face au Servette Genève. Sauf que les Tchèques ont déroulé face aux Suisses et menaient 4-0 dès la mi-temps, avant de geler cette avance (4-0). Avec cinq victoires en six sorties, le Slavia a ainsi sécurisé la première place du groupe G, et envoyé la Roma en barrages face à une équipe reversée de C1. Dans le groupe H, le Bayer Leverkusen a de son côté déroulé à la BayArena contre Molde (5-1). Déjà assurés de la première place, les Allemands devancent Qarabağ, vainqueur du BK Häcken (2-0). Molde est reversé en Ligue Europa Conférence.

Union saint-gilloise 2-1 Liverpool

Buts : Amoura (32e) & Puertas (43e) pour l’Union // Quansah (39e) pour les Reds

Panathinaïkos 1-2 Maccabi Haïfa

Buts : Ioannidis (89e) pour le Pana // David (20e) & Chery (74e) pour Haïfa

Slavia Prague 4-0 Servette Genève

Buts : Doudera (15e), Schranz (25e) & Chytil (30e, 46e)

AS Rome 3-0 Sheriff Tiraspol

Buts : Lukaku (11e), Belotti (32e) & Pisilli (93e)

Qarabağ 2-1 BK Häcken

Buts : Andrade (1re) & Benzia (48e) pour Qarabağ // Huseynov (90e+4, CSC) pour Hacken

Bayer Leverkusen 5-1 Molde FK

Buts : Schick (6e), Tapsoba (22e), Ellingsen (25e, CSC), Hložek (60e) & Mbamba (70e) pour le Bayer // Kitolano (75e) pour Molde

Liverpool cartonne, le Bayer Leverkusen poursuit son sans-faute