Liverpool cartonne, le Bayer Leverkusen poursuit son sans-faute

Pas vraiment généreuse en spectacle, la deuxième partie de cette 5e journée de Ligue Europa a tout de même permis aux favoris de faire le travail.

À Anfield, Liverpool a ainsi assuré sa qualification et conforté sa première place face au LASK (4-0). La victoire des Reds s’est dessinée grâce à la tête de Luis Díaz (12e), un doublé de Cody Gakpo (15e et 90e+2) et un penalty de Mohamed Salah (51e). Dans le meilleur des cas, Toulouse devra se contenter de la place de dauphin.

Dans le groupe F, celui de Rennes, Villarreal a battu le Panathinaïkos (3-2) et s’est également qualifié – au minimum pour les barrages. Avec neuf points, les Espagnols disposent d’un match en retard à disputer ce mercredi contre le Maccabi Haïfa, avant de défier le Stade rennais pour la première place.

En déplacement sur la pelouse du BK Häcken en Suède, le Bayer Leverkusen a poursuivi son sans-faute de cinq victoires en autant de matchs (0-2). Et comme depuis le début de saison, Victor Boniface a ouvert le score (14e), suivi de Patrik Schick dans le dernier quart d’heure (74e). Le Bayer est suivi de Qarabağ, parvenu à arracher un nul dans le temps additionnel face à Molde (2-2). À égalité de points (sept unités), Norvégiens et Azerbaïdjanais se départageront à distance, dans deux semaines.

Toujours instable, la Roma a perdu l’occasion de terminer en tête du groupe G, la faute à son nul contre Servette (1-1) et malgré l’ouverture du score de Romelu Lukaku (21e). Une mauvaise opération, puisque de l’autre côté, le Slavia Prague a arraché les trois points dans les ultimes instants face au Sheriff (2-3). Les Romains n’ont plus leur destin entre les mains.

Enfin, la poule C, toujours aussi serrée, n’a pas livré son verdict après le nul entre les Rangers et l’Aris Limassol (1-1). Plus tôt dans la soirée, le Sparta Prague a pris le dessus sur le Betis (1-0), et n’est plus qu’à deux points de la première place.

Liverpool 4-0 LASK

Buts : Luis Díaz (12e), Gakpo (15e et 90e+2), Salah (51e SP)

Molde 2-2 Qarabağ

Buts : Eriksen (82e et 87e) pour le FCM // Juninho (12e) et Mustafazada (90e+2) pour Agdam

BK Häcken 0-2 Bayer Leverkusen

Buts : Boniface (14e) et Schick (74e)

Villarreal 3-2 Panathinaïkos

Buts : Baena (29e), Comesaña (34e) et Morales (47e) pour le Submarino Amarillo // Palacios (68e) et Ioannidis (81e) pour le Pana

Servette 1-1 Roma

Buts : Bedia (50e) pour le SFC // Lukaku (21e) pour la Louve

Sheriff 2-3 Slavia Prague

Buts :Tovar (45e+3) et Mbekeli (56e) pour Tiraspol // Jurečka (19e), Zafeiris (78e) et Tijani (90e+5, SP) pour le Slavia

Rangers 1-1 Aris Limassol

Buts : McCausland (49e) pour les Gers // Babicka (28e) pour l’Aris