Toulouse s’accroche à l’Union saint-gilloise

Après avoir battu le LASK puis Liverpool dans son antre, Toulouse n'a pas réussi la passe de trois au Stadium, ce jeudi face à l'Union saint-gilloise. Les Violets s'en sortent même avec un score nul et vierge heureux, qui les maintient en position de force dans la course à la qualification.

Toulouse FC 0-0 Union saint-gilloise

Trois semaines après la folie Liverpool, Toulouse recevait l’Union saint-gilloise pour le troisième et dernier acte de son automne européen à la maison. Avec une seule idée en tête : remettre ça et poinçonner son ticket pour la suite de l’aventure. Une mission qui devra attendre le déplacement en Autriche, sur la pelouse du LASK lors de l’ultime journée (où les Violets auront besoin d’un point pour être sûrs de disputer les barrages de C3 plutôt que ceux de C4). Comme à l’aller en Belgique, les deux équipes se sont en effet neutralisées, cette fois sans parvenir à faire trembler les filets (0-0).

Il ne suffit pas d’avoir envie

Dans la grosse ambiance d’un Stadium qui espère revivre les mêmes émotions que face aux Reds, Gabriel Suazo, aligné ailier gauche, n’est pas loin de mettre le feu aux poudres d’entrée, mais se manque dans la surface (1re). Loin de l’équipe souvent timorée en championnat, Toulouse s’essaie, et il faut un retour impressionnant de Christian Burgess pour priver Aron Dønnum de l’ouverture du score au terme d’un superbe rush (8e). Un énorme frisson pour les Violets, et bientôt un pour les visiteurs : seul en pleine surface, Mohammed Amoura pique parfaitement son ballon par-dessus Guillaume Restes, mais Moussa Diarra sauve sur sa ligne, avant que Vincent Sierro ne réussisse son tacle dans les pieds du petit attaquant algérien (17e). Très libre sur le front de l’attaque, le n°47 de l’Union enchaîne les prises de balles tranchantes, mais aussi les fautes réclamées, s’attirant les foudres du Stadium. Malgré une réelle volonté de jouer vers l’avant de part et d’autre, la partie perd peu à peu son intensité sous la pluie fine qui s’abat sur la Ville rose, Alessio Castro-Montes coupant parfaitement devant Suazo qui se voyait déjà marquer (24e) ou Thijs Dallinga ne trouvant pas le cadre sur corner (33e).

Un bon point malgré tout

Le second acte débute par une grosse frayeur, Rasmus Nicolaisen faisant involontairement chuter Amoura à l’entrée de la surface, au duel selon M. Jug. Toujours aussi volontaires, les Toulousains manquent trop d’application pour mener à bien leurs actions et voient les visiteurs monter peu à peu le son, malgré les nombreuses consignes et encouragements de Carles Martinez Novell depuis la touche. Peu sollicité jusqu’alors, Restes détourne la tentative de Cameron Puertas (68e) et s’interpose devant Koki Machida, avant de voir avec grand bonheur la reprise d’Amoura s’envoler au-dessus (73e). Un dernier miracle pour les Violets ? Puertas, encore lui, en met beaucoup trop au moment de conclure une belle action collective en pleine surface et envoie sa frappe en tribune (89e). Un nul heureux, qui permet tout de même au Téfécé de conserver ses trois points d’avance sur le quart-de-finaliste de la saison passée et d’être en position de force dans la course qui oppose les deux équipes pour la deuxième place du groupe.

Toulouse (4-3-3) : Restes – Desler, L. Costa, Nicolaisen, Diarra – Cásseres, Sierro, Schmidt (Gelabert, 78e) – Dønnum (Genreau, 90e+3), Dallinga (Kamanzi, 90e+3), Suazo (Magri, 66e). Entraîneur : Carles Martinez Novell.

Union Saint-Gilloise (3-4-3) : Moris – MacAllister (Eckert (90e), Burgess, Machida – Castro-Montes (Terho, 77e), Vanhoutte (Sadiki, 77e), Rasmussen (Amani, 66e), Lapoussin – Rodríguez (Nilsson, 66e), Amoura, Puertas. Entraîneur : Alexander Blessin.